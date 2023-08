Giovinazzo sotto una cappa di calore. Le previsioni di domenica 27 agosto

La cappa di caldo umido era ben visibile sul litorale sin dalla mattinata di ieri, sabato 26 agosto, e le previsioni per questa ultima domenica del mese non sono confortanti.Sarà una giornata rovente, con punte di 39° proprio nel primo pomeriggio, quando si svolgerà lo spettacolo delle Frecce Tricolori. La ventilazione sud-orientale continuerà però a favorire la calma piatta del mare, ideale per una giornata in spiaggia. Pomeriggio con 32-33° sino al tramonto e serata stellata, con umidità al 50% in netta discesa. Minime della notte sui 24°.Il caldo permarrà su Giovinazzo ancora lunedì 28 agosto, poi brusco calo dei valori massimi di 8-9 gradi.SOLE - Sorge: 6:13, Tramonta: 19:33LUNA - Leva: 17:32, Cala: 1:08 - Gibbosa crescente