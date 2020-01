Giovinazzo Pulita: il videomessaggio del Sindaco

Cartelli in varie zone dell'agro giovinazzese per ribadire il divieto di abbandoni di rifiuti e per richiamare l'attenzione dei cittadini sulle procedure corrette da seguire per il loro smaltimento. E poidi ultima generazione, per inchiodare quelli che il Sindaco chiamaIn un video ( clicca qui per vederlo ha lanciato la campagna, che il Comune ha inteso lanciare al fine di prevenire i fenomeni che deturpano l'ambiente rurale. Il primo cittadino ha anche ribadito che l'Amministrazione comunale provvede periodicamente a ripulire vaste aree nelle nostre campagne, ma quelli che sporcano «sono tanti».L'ultima segnalazione era arrivata dagli agricoltori che possiedono terreni quasi al confine con Santo Spirito, indove era stato abbandonato di tutto, dalla gomma degli pneumatici agli elettrodomestici, dai toner per computer a plastica ed eternit.Oggi qualcosa sta cambiando, si spera, ed ai cittadini anche l'Amministrazione comunale chiede di segnalare continuamente queste violazioni, magari filmando i trasgressori che violentano il nostro territorio, con un occhio particolare ai roghi di rifiuti, altamente inquinanti, "avvistati" soprattutto col calar della sera in varie zone.È una lunga battaglia di civiltà checombatte da anni con i suoi mezzi, l'informazione e la denuncia attraverso i reportage fotografici e filmati. Tocca ora a tutti i giovinazzesi responsabilizzarsi ed agire. Mettiamoci tutti la faccia.