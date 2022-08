Giovinazzo piange Massimiliano Colonna, il barista morto sulla 16 bis

Una mattanza senza fine. Ancora sangue sulle strade dell'area metropolitana di Bari. Un giovane di 19 anni,, è deceduto nell'incidente avvenuto lungo la lingua di asfalto che collega Adelfia a Valenzano, mentre il 47enneè morto sulla strada statale 16 bis, a Giovinazzo, mentre stava andando a lavorare. Una tragedia che ha scosso l'intera comunità a nord di Bari.E se intorno alle ore 23.30 di giovedì sera, sulla strada provinciale 133, un 20enne al volante di una Fiat Panda avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo, complice l'elevata velocità e un sorpasso azzardato nella corsia opposta, per poi uscire con violenza fuori strada, causando la morte di un 19enne, solo quattro ore più tardi, anche una famiglia di Bari si è ritrovata a dover fare i conti con una drammatica perdita: quella di, l'ennesima vittima di un incidente stradale, avvenuto poco prima delle ore 04.00 sulla strada statale 16 bis, in direzione Foggia.L'uomo, alla guida della sua, si stava recando a Giovinazzo per una giornata di lavoro nella stazione di carburanti, quando è morto sul colpo dopo essere finito contro un guardrail. Nel bar, dove prestava servizio da tempo, non è mai arrivato. Fatale, secondo i primi accertamenti eseguiti dai, potrebbe essersi rivelato l'impatto con unache proseguiva nel suo stesso senso di marcia: a causa dell'urto avvenuto nella parte posteriore, il 47enne non sarebbe più stato in grado di governare il mezzo.E così, dopo aver subito un tamponamento e aver perso il controllo della propria auto, lo schianto finale è stato drammatico: laha finito la corsa andando a collidere contro la, restando con due ruote all'aria, mentre l'altra s'è fermata pochi metri dopo.Sul posto i sanitari dele, se per il conducente della- un 24enne di Palo del Colle - è stato necessario il trasporto in codice rosso presso il, per il 47enne non c'è stato nulla da fare. Gli operatori medici, arrivati sul posto con i, non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo che lascia un dolore incolmabile tra i familiari e i suoi colleghi.Ai militari della, che hanno eseguito i rilievi, avviato una serie di accertamenti e sequestrato i due mezzi, spetterà ora il compito di ricostruire gli istanti che hanno preceduto il drammatico sinistro in cui ha perso la vita, morto mentre stava andando al lavoro nel bar dell'area di serviziosulla strada statale 16 bis, in direzione Foggia. Lascia la moglieL'uomo, residente nel quartiere San Paolo di Bari, aveva lavorato per tanti anni nel capoluogo, allo storicodi viale Einaudi, un vero e proprio punto di riferimento anche notturno per la città, dove era molto conosciuto. Da due anni, poi, si era spostato a Giovinazzo dove aveva tanti amici e clienti affezionati che lo ricordano per l'affabilità, la gentilezza e la giovialità.Nel pomeriggio di ieri, il bar dellaha annunciato la chiusura, ricordando la vittima con un post sulla propria pagina: «Un pensiero per te… ore 3.45… stavi solo andando a lavorare. Riposa in pace Massimiliano. Oggi, nel rispetto di un nostro collega, resteremo chiusi». E chiuso, in segno di cordoglio, è rimasto anche il bar dell'dove lavorava il 47enne.«Oggi non è una bella giornata - ricorda un collega sempre sul popolare social network - ricorderò per sempre il modo in cui facevi passare turni di sabato notte come se fossero passeggiate». Massimiliano era molto apprezzato anche in famiglia: «. Il destino, molto spesso sbagliato, e un brutto incidente ti hanno portato via così presto e a noi non resta che il ricordo!».«Ora da lassù - il ricordo dei suoi familiari - stai». Oggi, alle ore 16.30, l'ultimo saluto nella chiesa di San Francesco a Japigia.