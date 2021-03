Giovinazzo piange la decima vittima per Covid-19

Il Coronavirus non si arresta e allunga la sua ombra ancora una volta sulla comunità locale.Giovinazzo piange la suada inizio pandemia, come confermato dal Sindacoattraverso un post Facebook: «Un altro decesso, un'altra persona cara che la nostra comunità perde per via del Covid 19 - ha scritto nella serata di domenica 7 marzo -. Il primo ad andarsene fu nonno Ciccio, con i suoi 90 e passa anni di storia e di dolce umanità. Trepidai in quelle settimane di battaglia, fra speranze e paure. Il Covid è più balordo che mai, tante volte illude di essere sconfitto, prima di assestare il colpo letale».Si tratta del terzo decesso per, altri sette si erano verificati lo scorso anno. Purtroppo dal mese di ottobre ad oggi sono state ben nove le persone che hanno perso la vita a Giovinazzo per un virus subdolo.«Persone più o meno conosciute - si legge ancora nella nota di Depalma -, che però ci hanno resi impotenti alla stessa maniera. Io non riuscirò mai ad "abituarmi" a questi morti e a queste sconfitte che sento terribilmente sulla mia pelle.E non mi capacito, come questi dolori non "convincano" coloro che continuano a sfidare il Covid con comportamenti assurdi.Questo fine settimana complice il clima poco favorevole, ci ha permesso di limitare i danni, sminando quegli assembramentiche abbiamo visto nei giorni scorsi.Però proprio pensando a quelle famiglie che hanno pianto e stanno piangendo i loro cari uccisi dal Covid,è la posizione molto dura.Infine Tommaso Depalma ha reso omaggio ai cari della persona defunta: «Faremo tutto il possibile e non ci stancheremo mai - ha promesso -. Lo dobbiamo a chi ha combattuto e perso la battaglia con il Covid e a tutti coloro che su fronti diversi, stanno dando l'anima per salvare il salvabile. Abbraccio quest'altra famiglia giovinazzese colpita duramente - ha concluso il Sindaco -. Un abbraccio che parte da dentro l'anima».