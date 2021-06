Giovinazzo nella morsa dell'afa

Giovinazzo ancora avvolta dall'afa opprimente.Anche nella giornata di oggi, 30 giugno, sono attesi sulla nostra cittadina punte didopo che ieri la colonnina di mercurio aveva indicato fino aL'alta pressione non abbandonerà il nord barese ed anche lungo il litorale adriatico non vi sarà refrigerio, con correnti di direzione variabile che saranno deboli. Mare quasi calmo, ideale per un bagno, ma attenzione ad esporsi al sole nelle ore più calde della giornata. Nottata con temperature minime mai sotto i 25°.Calura che permarrà su Giovinazzo ben oltre il tramonto, quando l'umidità tornerà a toccare picchi del 56%. Per fortuna giovedì 1° luglio i valori massimi scenderanno di qualche grado, sino a 33°. La situazione non dovrebbe mutare sino al fine settimana.