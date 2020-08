Giovinazzo in festa per Maria SS. di Corsignano

IL PROGRAMMA COMPLETO

Si concentreranno quest'oggi, 19 agosto, i solenni festeggiamenti a, co-protettrice di Giovinazzo insieme a San Tommaso Apostolo e Vergine amata ed invocata da tutti i giovinazzesi che vivono in città e sono sparsi per il mondo. La Mamma dei giovinazzesi verrà celebrata in un programma che dà la priorità alla Festa Liturgica, ma che anche lascia alcuni sprazzi di intrattenimento.La mattinata sarà scandita dalle messe delle oreSarà possibile, inoltre, fare visita al Casale della Madonna di Corsignano nell'agro verso Terlizzi sin dalle prime ore del giorno. Non ci sarà alcuna celebrazione per evitare assembramenti.Poi, nel tardo pomeriggio, alle 19.00, l'attesissimo Pontificale presieduto daVescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. La Solenne Celebrazione verrà trasmessaed in streaming sulla pagina dell'emittente e su quella del Comitato Feste Giovinazzo e ripresa dalla nostra pagina GiovinazzoViva.L'invito formulato dal Comitato Feste Patronali e da don Andrea Azzollini, parroco della Cattedrale, è a prediligere le messe del mattino, vista la ridotta capienza della chiesa per l'unica celebrazione pomeridiana.Dopo il Pontificale, ala chiesa madre della città rimarrà aperta fino a mezzanotte, permettendo ai fedeli di innalzare le proprie preghiere alla Madonna di Corsignano e di sentirla ancora più vicina, in un anno anomalo in cui la minaccia della diffusione del virus Covid-19 non permette quell'affettuoso abbraccio che il popolo rivolge alla sua protettrice nel corso della tradizionale processione della terza domenica di agosto.La festa proseguiràdiretti dal Maestro Rocco Caponio. Chiuderà la giornata festiva loLa profonda devozione alla protettrice di Giovinazzo non renderà meno sentita e vissuta la festa religiosa più attesa da tutti i giovinazzesi. Il buon senso ed il rispetto delle norme anti Covid dovranno poi fare il resto, garantendo a tutti di vivere in sicurezza la Festa Patronale, pur evitando assembramenti ed atteggiamenti inopportuni per la salute pubblica.