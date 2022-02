"Giovinazzo Futuro Presente": il 5 marzo prima uscita pubblica a sostegno di Michele Sollecito

IL COMUNICATO UFFICIALE

I referenti della coalizione "Giovinazzo Futuro Presente"

Entra nel vivo la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale. Incerta ancora la data, forse in primavera, forse in autunno a seconda dell'evoluzione della situazione epidemica, ma la politica giovinazzese ha iniziato a sciogliere i suoi dubbi.La prima coalizione a presentarsi ufficialmente alla città sarà "Giovinazzo Futuro Presente" che con otto liste sostiene la candidatura a sindaco di, attuale vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali ed Educative.L'appuntamento per simpatizzanti e cittadini è fissato per sabato 5 marzo, alle ore 18.00, in Sala San Felice.Di seguito il comunicato completo con i nomi dei referenti di ciascun gruppo.«La coalizione "Giovinazzo Futuro Presente" si prepara alla prima uscita pubblica per la nuova campagna elettorale 2022 a sostegno del candidato sindaco Michele Sollecito.Sabato sera, 5 marzo, alle ore 18.00 in sala San Felice si terrà l'incontro di apertura del cantiere del programma 2022-2027. Parteciperà il candidato sindaco Michele Sollecito e tutti i referenti della coalizione.Così commenta il vicesindaco uscente e candidato sindaco Michele Sollecito: «questo appuntamento ci permetterà di avviare la necessaria fase di ascolto, confronto e sintesi sui punti programmatici utili a sostenere la proposta politica della nostra coalizione. Sarà l'occasione per illustrare le opportunità che interessano il nostro territorio in un momento storico delicato di ripresa come quello che stiamo vivendo dopo la fase acuta della pandemia. Questo primo appuntamento sarà seguito da altri momenti tematici che abbiamo pensato per elaborare una proposta programmatica condivisa e concreta».