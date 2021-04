Giovinazzo e tutta la Puglia ancora in zona rossa sino al 25 aprile

La Puglia resterà sino al 25 aprile in zona rossa. La decisione, attesa da molti, è arrivata dal Ministro della Salutenella serata di venerdì 16 aprile ed ha confermato quanto già trapelato nei giorni scorsi.Il passaggio all'arancione è quindi ulteriormente rimandato sulla base dei dati forniti dal Comitato tecnico-scientifico e dall'Istituto Superiore di Sanità. A pesare sulla decisione del Governo centrale non è stato l'indice di contagio Rt, sceso allo 0.89, ma una incidenza dei contagi che nella nostra terra è pari a, con una occupazione dei posti letto di terapia intensiva pari aldel totale disponibile, ben al di sopra della soglia fissata al 35%. Nelle sole ultime 24 ore, la nostra regione ha fatto registrare ben 50 decessi, 22 dei quali nell'Area Metropolitana di Bari.A fare compagnia alla Puglia quali zone a rischio elevato di contagio restano la Valle d'Aosta e la Sardegna. Quest'ultima, in particolare, avrebbe pagato il clima da liberi tutti nel periodo in cui era passata in zona bianca.