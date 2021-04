Pasquetta a Giovinazzo: le regole da rispettare

Saranno in vigore anche quest'oggi, 5 aprile, giornata del Lunedì dell'Angelo, le norme nazionali, regionali e locali in tema di contenimento del contagio da Sars CoV2. Queste le norme in vigore anche a Giovinazzo per questa seconda Pasquetta in emergenza sanitaria, con particolare attenzione ai varchi di ingresso e d'uscita alla città, soprattutto per scongiurare tavolate in campagna che, dato il periodo, possono rivelarsi assai pericolose. Va però sottolineato con forza che qualcosa non ha funzionato nel pomeriggio di domenica in piazza Vittorio Emanuele II, con troppa gente ferma davanti ai bar. È pertanto auspicabile che nella giornata della Pasquetta siano intensificati i controlli anche nelle zone più centrali.



Spostamenti e seconde case

Esercizi commerciali

Attività motoria

Sarà possibile muoversi dalla propria abitazioni per comprovate esigenze lavorative, di salute o di necessità. Anche oggi sarà consentito una sola volta al giorno andare a trovare congiunti al massimo in due persone, più eventuali minori di 14 anni e i disabili o non autosufficienti conviventi.In base al provvedimento emanato dal Governatore della Puglia, Michele Emiliano, non è possibile raggiungere le seconde case in altri Comuni (salvo naturalmente motivi di estrema necessità).Vietato lo stazionamento all'aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per usufruire di servizi essenziali. Vietato assembrarsi fuori degli esercizi commerciali (bar) aperti per asporto.A Giovinazzo saranno presidiati i varchi verso l'agro per evitare pericolose riunioni in campagna. Chiusi i parchi pubblici.Dal 27 marzo al 6 aprile tutte le attività commerciali, consentite dal Dpcm del 2 marzo in zona rossa, sono obbligate a chiudere alle ore 18, a eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie (di turno a Giovinazzo sarà la Farmacia Rinella, in piazza Vittorio Emanuele II).A Pasqua e Pasquetta (rispettivamente 4 e 5 aprile) sono sospese le attività degli esercizi commerciali, tranne per quelle di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie. Chiusi a Giovinazzo anche i distributori automatici di bevande e cibi.È sempre possibile svolgere attività motoria, ma solo in prossimità della propria abitazione. Attività sportiva consentita all'aperto ma in forma individuale e non, come accaduto nei giorni scorsi, in gruppi e ben lontani dalle abitazioni.