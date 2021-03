Zona rossa, i provvedimenti del Comune di Giovinazzo sino al 6 aprile

Il Centro Operativo Comunale, riunitosi ieri mattina, 17 marzo, ha portato il Sindaco di Giovinazzo all'emanazione dell'ordinanza n.13 del 2021 che annulla la precedente in materia di contrasto alla diffusione del Covid e che è riassumibile nei seguenti punti:Sono sospese le vendite al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. I ristoranti sono chiusi, è consentito soltanto il servizio a domicilio senza limiti di orario e asporto, la vera novità, fino alle ore 22:00. Per i bar senza cucina l'asporto è vietato dopo le ore 18:00. È vietato consumare cibo o bevande all'interno degli esercizi. Negozi chiusi, sono garantiti esclusivamente gli esercizi commerciali di prodotti essenziali. Negli esercizi sono valide le solite misure di sicurezza: distanziamento, mascherina, ingressi contingentati.La chiusura è prevista dalle ore 18:00 e fino alle ore 07:00 del giorno successivo per tutti i giorni della sulla settimana dei cosiddetti distributori automatici H24Sospesa l'attività del mercato settimanale in zona 167. Continua, invece, l'attività del mercato giornaliero in via Cappuccini al cui interno si continueranno ad adottare tutte le misure per evitare la diffusione del virus con controlli da parte delle forze dell'ordine.Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona quali i saloni di barbieri e di parrucchieri e gli estetisti.Il Cimitero comunale resterà chiuso nei giorni di sabato e domenica.Sino sospese le attività in presenza nei nidi e nelle scuole di ogni ordine e grado. La didattica si svolge in modalità a distanza.Palestre e piscine resteranno chiuse. Vietati gli sport di contatto e di squadra.Consentita invece l'attività motoria individuale all'aperto come a piedi o con la bicicletta. Agli agonisti è permesso di allenarsi.Le funzioni religiose si possono svolgere con ingressi contingentati e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni. Prima di entrare in chiesa bisogna igienizzarsi le mani ed indossare la mascherina. Posti a sedere limitati.Nei giorni 3, 4 e 5 aprile (comprese quindi Pasqua e Pasquetta), sull'intero territorio nazionale, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. «Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento» verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone con minori di quattordici anni.