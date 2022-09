Giovinazzo celebra la XXIX Giornata Mondiale della Lotta all'alzheimer

Ildi Giovinazzo, in occasione dellaed all'XI mese mondiale organizza una serie di appuntamenti per il 20 ed il 21 settembre.Domani, martedì 20 settembre, dalle 10.30 alle 12.30, i supermercati Eurospar di via Bari ed Anna di via Giovannello Sasso, ospiteranno nei loro pressi la distribuzione degli opuscoli informativi sulla malattia con la contestuale distribuzione di un kit "Diventa amico delle persone con demenza". Giovinazzo, va ricordato, è ormai da alcuni anni città "dementia friendly", con percorsi integrativi degli ammalati e delle loro famiglie.In queste due giornate sarà possibile anche prenotare un check-up completo per scoprire eventuali nuovi casi.La due giorni si chiuderà il 21 settembre, quando alle 18.30, al Parco Scianatico, si terrà il concerto "NapolinCanta" , serata musicale che vedrà esibirsi il trio composto da Mariangela Di Capua in voce, Gaetano Depalma alla chitarra acustica e Francesco Giancaspro al pianoforte, i quali faranno immergere i presenti nei grandi classici della canzone partenopea.Gli eventi sono patrocinati dal Comune di Giovinazzo, in collaborazione con Puglialzheimer.