Giovinazzo aderisce al Bari Pride, la soddisfazione di PrimaVera Alternativa

Anche il Comune di Giovinazzo aderirà formalmente alla sfilata che si svolgerà quest'oggi, 17 giugno, nel capoluogo pugliese.Un evento che compie 20 anni e che intende accendere sempre più i riflettori sui diritti delle persone LGBTQIA+.La madrina onoraria della ventesima edizione sarà, la transgender la 42enne colpita a Milano dalle manganellate degli agenti della Polizia Locale. Non sarà presente alla manifestazione per evitare ulteriori strumentalizzazioni del suo caso.«Siamo felicissimi che il nostro Comune abbia ufficialmente deciso di aderire al Bari Pride che si terrà nella giornata del 17 giugno - scrivono dail movimento civico di sinistra sempre sensibile davanti a queste tematiche - È un passo importante per la nostra comunità in materia di diritti civili e di tutela delle minoranze. L'augurio e la speranza è che questo sia solo un punto di partenza e che la nostra nostra comunità possa essere sempre più inclusiva e aperta», si legge in un post pubblicato sui social network.