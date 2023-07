Giovinazzo a fuoco lento: Caronte da record nella giornata di lunedì

Ormai l'emergenza caldo, favorita dall'espansione dell'anticiclone africano a tutta l'area euromediterranea, in Puglia è diventata un fatto di cronaca.Nelle scorse ore la Regione Puglia ha adottato una disposizione integrativa operativa per sostenere ed assistere anziani ed ammalati. Il Comune di Giovinazzo sta operando da giorni in questo senso.Oggi, lunedì 24 luglio, a Giovinazzo sono previste puntein aperta campagna. I venti sciroccali spingeranno aria calda sino a sera su tutta la costa, ma per fortuna il tasso di umidità si abbasserà di molto. Mare quasi calmo.I consigli restano i medesimi: uscire nelle ore calde solo se strettamente necessario, vigilare su anziani ed ammalati, non esporre i bambini piccoli al caldo, idratarsi molto, mangiando anche frutta fresca e, per chi può, lavorare in ambienti deumidificati.Il caldo torrido permarrà su Giovinazzo anche nella giornata di domani, 25 luglio, con nuove punte di 44-45°, record nell'ultimo trentennio. Poi da mercoledì si dovrebbe tornare a respirare grazie al Maestrale.