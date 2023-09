Sono in corso di svolgimento, a Giovinazzo, in occasione delleleAl mattino, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, visite guidate al Dolmen di San Silvestro dalle 9,30 alle 12,30. Tre i turni previsti, con prenotazione obbligatoria al 347 810 2163 e servizio navetta gratuiti.Poi in serata invece tour guidati al centro storico ed apertura straordinaria di alcune chiese del centro storico nell'ambito del progettoa cura della Fondazione Museo Diocesano. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita con prenotazione al 348 411 3699.Ieri, sabato 23 settembre, primi gruppi di visitatori si sono affacciati, soprattutto in mattinata sulla strada provinciale 107 che collega Giovinazzo a Terlizzi e sono stati guidati dall'etnoantropologauna delle massime esperte locali in materia. Sfidando anche l'arrivo del maltempo, piccoli gruppi e singoli, provenienti da diverse parti d'Italia e della Puglia, hanno potuto apprezzare lo straordinaria patrimonio storico custodito all'interno dell'area archeologica del Dolmen.Si replica di domenica, sperando che le previsioni meteo, che riportano una parte centrale della giornata priva di precipitazioni, possa aiutare i visitatori a conoscere frammenti di arte e storia locale.