Giornate Europee del Patrimonio, a Giovinazzo aperti Dolmen e chiese del centro storico

Sabato 23 e domenica 24 settembre in occasione delleGiovinazzo coglie il tema lanciato dal Consiglio d'Europa con lo sloganper fruire delle testimonianze materiali del patrimonio cittadino ma anche e soprattutto per riflettere sulla vitalità del patrimonio culturale immateriale.«I valori culturali, le tradizioni, le pratiche e i modi di vivere ereditati dalle generazioni passate, e ancora oggi utilizzati per comprendere il presente e modellare il futuro, sono quindi i punti su cui si concentrano gli eventi in programma».Al mattino, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, visite guidate aldalle 9,30 alle 12,30. Tre i turni di visita previsti, con prenotazione obbligatoria al 347 810 2163 e servizio navetta gratuiti.Nelle serate invece tour guidati al centro storico ed apertura straordinaria di alcune chiese con il progettoa cura della Fondazione Museo Diocesano.Anche in questo caso la partecipazione è gratuita con prenotazione al 348 411 3699.Le apertura straordinarie di alcuni siti culturali cittadini, con predisposizione di guide abilitate alla professione, vogliono essere un'occasione per scoprire e visitare con occhi diversi i luoghi in cui la conoscenza si tramanda.