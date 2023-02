Giandomenico Vaccari a Giovinazzo per presentare "Il muro scialbo"

Appuntamento il 24 febbraio in Sala San Felice

Il teatro e la musica sono stati i compagni di viaggio di una vita. Oggi, il debutto in un'altra forma d'arte, la narrativa, con un primo romanzo dal titolo ' Il muro scialbo' ( Santelli editore).sarà a Giovinazzo venerdì 24 febbraio, alle ore19.00, nella Sala San Felice per presentare il suo primo libro che è il racconto della vita intima e professionale di Andrea Flebas e della sua relazione con la cantante lirica Nicola con la quale ha stretto un patto faustiano. Di qui il racconto di un amore sregolato che porterà alla dissoluzione di ogni realtà.è una storia erotica che racconta, col pathos di una tragedia, la genesi e lo sviluppo di un'ossessione in un romanzo che vuole rappresentare la debolezza dell'uomo e le sue ossessioni.Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, e dell'assessore alla Cultura, Cristina Piscitelli, Vaccari parlerà del suo romanzo con il giornalista Michele Marolla.già di­ret­to­re ar­ti­sti­co del San Car­lo di Na­po­li e del Ver­di di Trie­ste e Con­su­len­te ar­ti­sti­co del Tea­tro del­l'O­pe­ra di Roma, è sta­to So­vrin­ten­den­te del Teatro Petruzzelli di Bari e at­tual­men­te lo è del­l'Or­che­stra Sin­fo­ni­ca Si­ci­lia­na.