Giancarlo Visitilli presenta a Giovinazzo "Una storia sbagliata"

Si intitola 'Una storia sbagliata' ( LiberAria ed.) l'ultimo libro di, docente di Lettere e giornalista, fondatore della cooperativa sociale ' I bambini di Truffaut'.Il libro sarà presentato domani, 19 aprile, alle ore 18.30, alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo grazie al patrocinio e all'organizzazione dell'Assessorato alla Cultura.A conversare con l'autore ci saràassessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Giovinazzo. Nel suo romanzo d'esordio Visitilli accompagna il lettore in una Bari fatta di case borghesi e periferie degradate in cui si fronteggiano amore e violenza e dove l'unica speranza che resta è nello sguardo degli adolescenti. Una storia senza redenzione, in cui lo spazio e il tempo rimangono categorie adatte solo per il volo, per andare via senza previsione di ritorno.