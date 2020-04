Galizia, Gemmato e Saitti in diretta su Viva Network

Nuovo appuntamento in diretta con, domani pomeriggio,Ospiti delle nostre redazioni disaranno, deputata 5 Stelle, il suo omologo di Fratelli d'Italia,, e l'imprenditoredella Network Contacts. A condurre il dibattito sarà il giornalista Gianluca Battista.Oltre ai temi locali, tratteremo anche quelli nazionali, cercando di fare il punto della situazione su buoni spesa, ripresa delle attività produttive e scuola, rapporti con l'Unione Europea, con la possibilità per voi lettori di fare domande agli ospiti.La diretta sarà visibile sia sulle pagine Facebook delle nostre testate, sia sui portali. Non mancate.