Fuochi di Sant'Antonio Abate, le chiusure e le aree parcheggio

Giovinazzo si prepara ai tradizionalin programma domani, domenica 22 gennaio, dalle 17.30 sino a mezzanotte.Una serata attesa da tre anni, vale a dire dall'ultima edizione del 2019, quando la città si ritrovò per festeggiare il Santo di origine egiziana, padre del monachesimo cristiano. Fede e folklore in questa occasione andranno a braccetto ed il Comune di Giovinazzo ha varato per l'occasione un piano del traffico per evitare ingorghi nel centro cittadino, istituendo aree parcheggio per i tanti (probabilmente migliaia) che giungeranno dai centri viciniori e da tutto il Barese.Pertanto l'assessorato alla Polizia Locale ha previsto la chiusura al traffico veicolare dell'intero perimetro di piazza Vittorio Emanuele II e di via Bari dall'intersezione con via Bitonto sino all'angolo con via Cappuccini. La chiusura avverrà dalle ore 15.00 alle ore 24.00.Due sono i parcheggi gratuiti, utilizzati anche nei mesi estivi, quando a Giovinazzo vi è maggior afflusso turistico. Il primo si trova all'interno dell'ex Punto di Primo Intervento, in viale Papa Giovanni XXIII, all'imbocco del lungomare Esercito italiano, destinato principalmente a chi proviene dalla ex strada statale 16 adriatica da Bari, quindi da sud.A nord invece è presente l'ampio parcheggio dell'area mercatale, nei pressi del PalaPansini, con ingressi da via Giovinazzesi nel mondo e da via Giacomo Matteotti, nei pressi della Stazione dei Carabinieri.