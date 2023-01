Fuochi di Sant'Antonio Abate: il PROGRAMMA completo

Il giorno dei Fuochi di Sant'Antonio Abate è finalmente arrivato. Giovinazzo, dopo il preludio con Borgo Infernum, si prepara a vivere la giornata più importante dell'inverno, attesa da tre anni.C'è voglia di fare festa, gustando fave, olive, fresidde e bevendo buon vino rosso, dopo il buio della pandemia da Covid-19. Per questo abbiamo pensato di riepilogare, al netto di una comunicazione criptica rivolta alle testate locali, il programma dell'evento coordinato dall'associazione Culturaly, che gode del patrocinio del Comune di Giovinazzo.Si parte dunque alle 17.30 in piazza Vittorio Emanuele II con l'accensione del Grande Fuoco, con musica ed intrattenimento. Alle 19.00 sarà dato il via ufficiale all'apertura degli stand enogastronomici ed artigianali, con un occhio particolare ai gemellati di Guastalla, in Emilia Romagna. Dalle 20.30, sempre in piazza Vittorio Emanuele II, ci sarà l'atteso concerto del gruppo folk Terraross ed a seguire, dalle 23.00 a mezzanotte l'attesa del nuovo giorno, novità introdotta quest'anno dagli organizzatori.Associazioni e privati hanno dato il loro contributo essenziale all'evento, lavorando in sinergia con l'amministrazione comunale. Saranno ufficialmente 14 i falò accesi in diverse zone della città. Questo il riepilogo:1.piazza Vittorio Emanuele II2.piazza Umberto I3.via Marina4. piazza Duomo5. piazza Meschino6. piazza Benedettine7. Arco Cattese - via Gelso8. via Madonna degli Angeli9. via Cappuccini10. piazza Garibaldi11. via Agostino Gioia12. piazza Sant'Agostino13. via Dogali14. piazza StalloneAnche i ristoratori, come sottolineato dall'assessore alle Attività Produttive, Alfonso Arbore, nelle scorse giornate, hanno contribuito in massa alla manifestazione. Per la giornata di domenica 22 gennaio, dunque, tanti ristoranti cittadini offriranno prelibatezze del territorio declinate a tema. Il fuoco come elemento cardine di una giornata da ricordare anche per quel che riguarda la parte culinaria. Sulle pagine Facebook dedicate tutte le informazioni.Come anticipato dalla nostra testata nelle scorse ore, due saranno le aree di parcheggio più grandi destinate a chi viene da fuori: l'ex punto di primo intervento in viale Papa Giovanni XXIII per chi viene da Sud e l'area mercatale, con ingressi da via Giovinazzesi nel mondo e via Matteotti, per chi viene da ovest o da nord.Piazza Vittorio Emanuele II sarà chiusa al traffico dalle 15.00 a mezzanotte lungo tutto il suo perimetro. In particolare sarà interdetta sul lato di via Bari partendo da via Bitonto sino a via Cappuccini.