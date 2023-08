TUTTE LE FOTO delle Frecce Tricolori a Giovinazzo

86 foto Frecce Tricolori a Giovinazzo - 2023 Gianluca Battista

Lo spettacolo aereo delleè già storia a Giovinazzo, appena messo in archivio, nuovo capitolo delle vita di una comunità da raccontare tra qualche anno ai più giovani o a chi non c'era.Dalle 15.00 di domenica 27 agosto, in migliaia si sono riversati sul litorale di Ponente per assistere allo spettacolo aereo iniziato dalle 16.45 e culminato con l'esibizione della, che in riva al basso Adriatico ha festeggiato i 100 anni dalla sua fondazione.Tutti col naso in su ad ammirare evoluzioni spesso inimmaginabili per chi non addentro, frutto di centinaia di ore di volo e di prove meticolose. Ed il risultato è sempre stupore per chi sta a terra e grande soddisfazione per chi è in volo.In 50mila, secondo le stime ufficiali, hanno assistito ad uno spettacolo dal fascino immutato, che si arricchisce di volta in volta di frammenti che lasciano a bocca aperta tutti, grandi e piccini. Tutto merito del comandante Stefano Vit e dei suoi uomini, orgoglio nazionale.Ottimo l'afflusso ed il deflusso dei 50mila dalle aree parcheggio, senza grandi intoppi. Moltissimi spettatori si sono poi fermati a Giovinazzo anche a sera.Noi ve la raccontiamo questa bella pagina cittadina attraverso i nostri scatti. Buona visione.