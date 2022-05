Frecce Tricolori a Giovinazzo e Molfetta: tutto il programma ufficiale

VENERDÌ 6 MAGGIO

SABATO 7 MAGGIO

DOMENICA 8 MAGGIO

L'atteso Air Show, organizzato dall'Aeroclub di Bari, i Comuni di Giovinazzo e Molfetta e dall'Aeronautica Militare, rimandato per ben due volte a causa della crisi pandemica, si inserisce nel quadro del programma delle manifestazioni aeree della Pattuglia Acrobatica Nazionale e rimarca il solido legame tra l'Arma azzurra e il territorio pugliese.L'esibizione in volo avrà inizioe sarà aperta dal sorvolo dei velivoli di addestramento in dotazione all'Aero Club di Bari. A seguire una dimostrazione di soccorso in mare di un elicottero HH-139 dell'84° Centro SAR (Search and Rescue) di Gioia del Colle, dipendente dal 15° Stormo di Cervia. La manifestazione proseguirà con una simulazione di una operazione per contrastare i traffici illeciti messa in campo dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari. A seguire, si potrà ammirare il sorvolo di alcuni velivoli Eurofighter 2000 del 36° Stormo di Gioia del Colle (BA).Il culmine delsarà rappresentato dall'esibizione finale della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori.Dal 6 all'8 maggio sarà allestita nella Villa Comunale di Molfetta un'area espositiva/informativa/editoriale con simulatore di volo F2000, un cockpit del velivolo MB 339 e stand informativi/promozionali dell'Aeronautica Militare.In Piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo, sempre nelle stesse giornate,Di seguito il programma di tutti gli eventi dal 6 all'8 maggio:ore 16.00Prova generale del "Giovinazzo-Molfetta Air Show 2022"ore 16.00Inizio manifestazione "Giovinazzo-Molfetta Air Show 2022"Sorvolo velivoli Aeroclub BariDimostrazione soccorso in mare dell'elicottero HH-139A dell'84° Centro SAR di Gioia del Colle e mezzi navali della Capitaneria di Porto di Bari.Dimostrazione operazione aeronavale della Guardia di FinanzaSorvolo dei velivoli EFA 2000 del 36° del Stormo di Gioia del Colleore 17.00Inizio esibizione in volo Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce tricoloriore 17.30Termine manifestazione Aereaore 17.40Interviste con la stampaore 20.00Piloti della P.A.N. presenzieranno alla premiazione della Maratona delle Cattedrali in Piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo