Francesco Mastro nominato Consigliere di Emiliano per lo sviluppo costiero

Con un decreto del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, datato 10 agosto 2023, è stato conferito al giovinazzese Francesco Mastro il ruolo diUn riconoscimento che arriva all'avvocato penalista nonché docente universitario giovinazzese dopo un lungo percorso, un arricchimento delle competenze ed un amore per il mare che affonda le sue radici ormai a diversi decenni fa.Mastro, da alcuni anni membro attivo del Comitato di Gestione dell'Autorità Portuale dell'Adriatico Meridionale, ha puntato da sempre allo sviluppo in chiave sostenibile di un patrimonio di inestimabile valore quale la risorsa mare. Paesaggio, turismo, attrattività sono parole chiave della sua mission all'interno dell'Autorità Portuale, riconosciutagli su larga scala. Ora anche dal Governatore Michele Emiliano che lo ha voluto al suo fianco.Francesco Mastro non ha mai nascosto il suo grande feeling con il mare, il suo luogo di rifugio e vacanza preferito, innamorato dello «sciabordio delle acque contro la sua barca a vela», come spesso ci ha rivelato in colloqui informali. Un percorso lungo, il suo, avvicinatosi quasi per caso all'Autorità Portuale, poi divenuto punto di riferimento per operatori del settore.E per Giovinazzo quella della sua nomina è un'ottima notizia. Anche da queste parti c'è tantissimo da fare e da costruire per quel che concerne sviluppo e salvaguardia delle coste, nonché per le attività prettamente nautiche.