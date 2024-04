Fra Giuseppe Lanzellotti diventa sacerdote

Sono giornate di festa nella comunità dei Frati Cappuccini di Giovinazzo. Domani sera, 6 aprile, infatti,già missionario in Albania,sarà ordinato presbitero.La celebrazione eucaristica di consacrazione si terrà all'interno della parrocchia Maria SS Immacolata dalle ore 18.00 e sarà presieduta da Mons. Francesco Neri, vescovo della diocesi di Otranto. Sarà questo un momento di altissima spiritualità ed al contempo l'occasione per far festa con il nuovo sacerdote, un altro tassello fondamentale per la comunità dei credenti di Giovinazzo.