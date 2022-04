Forte scossa di terremoto avvertita in serata a Giovinazzo

Al momento non si registrano danni a immobili o persone

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nitidamente questa sera, 22 aprile, a Giovinazzo ed in tutta la fascia costiera adriatica del nord della Puglia, da Bari a Barletta. Si registrano segnalazioni anche da Molise, Abruzzo e Marche.La scossa, da molti cittadini descritta come sussultoria, si è verificata intorno alle 23.09. Secondo le informazioni finora raccolte, il sisma avrebbe magnitudocon epicentro a 4 km dalla località di Berkovići, nella Bosnia-Erzegovina, e avrebbe coinvolto anche Croazia, Italia, Montenegro, Serbia e Albania. La propagazione sarebbe partita alle 23:07. Ipocentro a 10km di profondità.Non si hanno notizie, per il momento, di danni a cose o persone a Giovinazzo.