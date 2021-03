Questa sera, nei pressi della stazione di Giovinazzo, i vandali delle rotaie hanno disseminato di sassi: il macchinista del treno, partito da Foggia e diretto a Bari, ha trattenuto il fiato e sudato freddo: poteva finire male, molto male. Fortunatamente, no: solo tanta paura.L'inconveniente, che ha causato rallentamenti fino a, è avvenuto alle ore 19.48, quando il convoglio, partito da Foggia alle ore 18.32, ha attraversato la stazione di Giovinazzo, diretto a Bari: i vandali (un gruppo di ragazzini annoiati, adesso nemmeno più impegnati con le lezioni a scuola) hanno posizionato su un binario alcune pietre e poi hanno aspettato il passaggio di un treno. I casi sono due: o le pietre, nell'impatto, schizzano via, oppure si rischia il deragliamento.Il convoglio, dopo l'impatto, s'è fermato. Nessun ferito - solo danni al veicolo ferroviario -, ma si fa strada la convinzione che qualcuno abbia messo quei massi sulle rotaie soltanto per vedere l'effetto che fa, facendoli volare con violenza ai lati della strada ferrata. Per fortuna è andata bene. «Dalle ore 19.48 - ha informato- sulla linea Foggia-Bari, il traffico ferroviario è rallentato tra Giovinazzo e Bari Santo Spirito per vari accertamenti tecnici sulla linea».Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a, mentre è in corso l'intervento dei tecnici e la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria di. Il treno è giunto a Bari alle ore 22.15 (con). Sull'episodio indaga laal lavoro per risalire agli autori del folle gesto.