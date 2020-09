Fitto analizza il voto: «Gestione covid punto di forza per i Presidenti uscenti»

ha accettato la sconfitta nelle elezioni regionali pugliesi, che hanno visto prevalere Michele Emiliano, ed ha tenuto una conferenza stampa in cui ha provato a spiegare il voto:«Un ringraziamento - ha detto - va ai partiti della mia coalizione ed ai 250 candidati. Ci abbiamo messo tutto quello che potevamo. Il dato nazionale, è almeno la mia analisi, parte da una valutazione legata alla gestione del Covid che ha di fatto rafforzato in modo significativo i presidenti in carica. La seconda considerazione è che abbiamo avuto l'intera Amministrazione regionale in pista, con un utilizzo sicuramente discutibile della gestione della Regione fino all'ultimo momento possibile. Detto questo faccio gli auguri a Michele Emiliano».«La nostra - ha aggiunto Fitto - è stata la migliore campagna elettorale possibile. Ho dato il massimo dell'impegno e delle mie possibilità. Adesso ripartiamo - ha rimarcato il politico salentino -. Il centrodestra analizzerà i dati di questa sconfitta e su questo proverà a ragionare anche per il suo futuro. Io darò sempre la mia disponibilità con spirito di collaborazione per lavorare con tutti».Fitto ha anche ammesso che vi possono essere stati errori durante la campagna elettorale, ma ha ribadito che proseguirà nel suo impegno in Fratelli d'Italia che raccoglie comunque un ottimo risultato, divenendo il primo partito della coalizione ed il secondo in Puglia.Ed ai giornalisti che lo hanno stuzzicato sul possibile scarso impegno da parte dei leghisti, Fitto ha risposto laconico di non avere alcun elemento in tal senso