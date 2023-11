Fiorentino fu ucciso perché «costituiva un avversario scomodo a Giovinazzo»

8 foto Omicidio Fiorentino, i rilievi e le indagini dei Carabinieri

Un uomo ammazzato «per il possesso della piazza, perché a Giovinazzosi stava ingrandendo e stava allargando il suo territorio, entrando nel nostro», ha detto, il 43enne che s'è autoaccusato del delitto avvenuto il 3 giugno 2014. E poi. Un mistero rimasto irrisolto.Fino a martedì, quando col collaboratore sono finiti agli arresti, di 41 e 35 anni. Con loro il 44ennee i fratelli, di 49 e 44 anni. Esponenti del, e protetti da un clima impenetrabile di omertà, sono accusati a vario titolo, di, aggravati dalle modalità mafiose per le dichiarazioni di ben, divenute collaboratori di giustizia.Tra questi, Giangaspero, che negli incontri con i magistrati antimafiaha raccontato, tra le altre cose, di quel delitto che forse gli stessi inquirenti avevano archiviato come "cold case". Un agguato deciso nel corso di due riunioni: la prima avvenuta nell'abitazione di, «a Ceglie, alla villa in campagna», ha detto Giangaspero, mentre l'altra in quella di, a Carbonara, «dove vennero decise le modalità operative»., un altro pentito, ha detto che quel delitto c'entrava conperché Fiorentino, imparentato col, secondo le carte dell'inchiesta. «L'hanno puntato a Fiorentino. Pierino è andato dritto a lui a chiedere estorsioni, altri affiliati, non so quanto hanno chiesto di estorsioni, il 50% o il 40%, e lui ha risposto a loro: "Io non do niente a nessuno"», ha rivelato Masciopinto.Rincarando la dose anche davanti a Mesecorto: «"Niente né a te, né a Guglielmi e né a 'Strascina', niente a nessuno"», avrebbe detto Fiorentino. Di qui la necessità di eliminarlo - a sparare con una pistola mitragliatrice, ritrovata a pezzi nella discarica di Giovinazzo, fu, a guidare la moto, una- «per conquistare il territorio Giovinazzo, che veniva consegnato a, affiliato di Guglielmi, e quindi per rafforzare il».Gli accertamenti svolti daihanno offerto, per l'accusa, una serie di riscontri alle parole dei collaboratori di giustizia. In modo particolare è stata una fonte vicina alla vittima a rivelare che, circa venti giorni prima dell'omicidio, Fiorentino le avrebbe confidato di essere ormai «stanco degli atteggiamenti avuti nei suoi confronti da parte dei» perché «vanno a ricorrere alle persone di Bari per», ha detto.Uno dei sei indagati,, che nel 2019 manifestò la volontà di intraprendere la via del pentitismo (il programma di protezione gli fu successivamente revocato),, tentando di dimostrare la propria estraneità all'omicidio e presentando come prova. Che, secondo l'uomo, attestava la sua presenza in, «in un luogo distante dalla scena del crimine ed in un orario prossimo alla consumazione del delitto».L'indagine, infine, «ha permesso di impedire che uno dei sei indagati - ha rivelato il colonnello-, ritenuto l'attuale capo del clanpotesse essere scarcerato (il fine pena era fissato al) e quindi ciò potesse costituire una riaffermazione dell'egemonia criminale sul territorio».