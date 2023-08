Festa Patronale Giovinazzo, tutto il programma del 19 agosto

Entra nel vivo la Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano. Sono i giorni del grande amore dei giovinazzesi per la Vergine, quelli dove culto, fede, devozione e riti popolari si intrecciano.Noi vi proponiamo l'intero programma del sabato per non farvi perdere proprio nulla.Memoria liturgica Vergine di CorsignanoOre 1.00 - Giro per la città della Bassa Musica Città di GiovinazzoOre 6.00 - Santa Messa nella chiesetta rurale del Padre EternoOre 7.30 - Santa Messa officiata da Mons. Domenico Cornacchia al Casale di Corsignano. Bus navetta disponibile dalle 6.30 ai piedi di Palazzo di Città (fermate in piazza Sant'Agostino e nei pressi della Parrocchia Immacolata). Colazione offerta da I Nipoti della Nonna.Ore 18.30 - Santa Messa in ConcattedraleOre 19.30 - 54ª edizione del Corteo Storico a cura della Pro Loco di Giovinazzo con la partecipazione degli sbandieratori di Carovigno del Gruppo "Nzegna". Percorso: piazza Duomo, via Cattedrale, piazza Umberto I, piazza Vittorio Emanuele II, via Cappuccini, via Marziani, via Balilla, piazza Sant'Agostino, via Marconi, via Sasso, via Bitonto, piazza Vittorio Emanuele II. Ore 22.00 - in piazza Vittorio Emanuele II rievocazione storica dell'icona donata da Geretéo ai giovinazzesi.