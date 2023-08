Festa Patronale Giovinazzo, il programma del 17 agosto

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano. Diversi gli appuntamenti liturgici di questo giovedì 17 agosto. Poi in piazza la grande festa dell'accensione delle luminarie e del Gamberemo.Vi proponiamo dunque il programma in sintesi per non perdervi nulla.VIII Giorno di Novena - Messe in Concattedrale alle 6.30 - 9.00 - 22.00. Alle 19.30 Santa Messa animata dalle associazioni che operano nel sociale.Ore 20.30 - accensione luminarie in piazza Vittorio Emanuele IIa seguire XXX edizione del Palio dei Rioni - Gamberemo a cura della Touring JuvenatiumDopo le 22.00 - Concerto dei Nati Stanchi