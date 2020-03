Festa di San Giuseppe, novena e messe in diretta streaming

Mentre le messe sono sospese in tutte le chiese italiane per attuare le precauzioni contro il diffondersi delesistono iniziative che provano a portare un po' di normalità e di serenità alla comunità dei credenti.Con questo criterio, lain occasione della Festa del suo patrono, ha deciso di rinnovare la tradizione annuale ed assicurare ugualmente la novena e la messa quotidiane, anche se in un modo insolito.Da ieri, 10 marzo, alle 18.30, il parroco di Via Dogali, la parrocchia di via Dogali, su autorizzazione diOltre alla messa via Facebook, la novità è poi che ogni giorno la pagina social pubblicherà uno spunto di riflessione da leggere stando comodamente a casa e condividendo questo momento di preghiera con i propri familiari.Novena e celebrazioni secondo le nuove modalità andranno avanti fino a mercoledì 18. Giovedì 19, giorno della Festa, la Santa Messa verrà celebrata alle ore 18.30 e potrà essere seguita ancora una volta in diretta sulla pagina del social network.Come ribadiscono gli organizzatori, lasarà un'occasione per sperimentare un nuovo modo di pregare e di riscoprire la bellezza della "Chiesa domestica".Ieri, intanto,ha tenuto una preghiera via streaming dalla, ripresa dalla pagina Facebook del Comitato Feste Giovinazzo, rivolgendosi alla Vergine di Corsignano ed invocando il Signore per liberarci da un male subdolo.