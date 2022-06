Festa della Madonna delle Grazie 2022: tutte le FOTO

20 foto Madonna delle Grazie 2022 Gianluca Battista

Un tramonto da cartolina sul porticciolo di Giovinazzo ha fatto da cornice all'uscita dell'effigie della Madonna delle Grazie dalla Concattedrale di Santa Maria Assunta. Tanti i turisti, anche stranieri, che si sono mescolati ai giovinazzesi per un evento atteso da tre anni.La processione, organizzata dall'Associazione di Maria SS delle Grazie, ha preso il via ieri, 2 giugno, intorno alle 20.00 da via Marina, passando poi per cala e piazza Porto, via Isonzo, via Piave, via Gorizia, piazza della Vittoria, via Cesare Battisti, via De Turcolis, via Crocifisso, I traversa via Molfetta, via Spalato, arrivando poi in via XX Settembre,dove dai balconi sono stati lanciati petali profumati e palloncini in onore della Vergine. La processione ha quindi percorso via Mazzini, via Cappuccini, ritornando in piazza Vittorio Emanuele II, dove don Andrea Azzollini ha recitato una lunga preghiera alla Madonna, prima che dall'Istituto Vittorio Emanuele II partissero i fuochi d'artificio.Suggestivo anche il rientro da piazza Umberto I, via Galdi, piazza Costantinopoli e via Gelso, fino alla chiesetta di San Lorenzo.Giovinazzo è tornata così alle sue feste religiose, frutto della devozione popolare, e quella della Madonna delle Grazie ha aperto ufficialmente una estate che culminerà il 21 agosto con le celebrazioni per Maria SS di Corsignano.I fedeli giovinazzesi, sotto l'attenta guida del clero, si stanno riprendendo i loro spazi dopo i terribili anni pandemici e si stanno riprendendo i loro riti. Prossimo appuntamento con la Festa di Sant'Antonio di Padova il 18 giugno e poi la domenica, 19 giugno, con la tradizionale processione del Corpus Domini, uno dei momenti più solenni dell'anno liturgico della Chiesa Cattolica.