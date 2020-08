Fernando Stufano presenta "I Custodi di Arcadia"

Descrizione libro

Questa sera, domenica 9 agosto 2020, alle ore 19.30, allasi inaugura un doppio evento culturale, patrocinato dalParte da Giovinazzo il tour della presentazione nazionale del romanzo thrillerscritto dal giovinazzeseed edito dalla Casa Editrice Eremon Edizioni nella grande distribuzione. Disponibile in tutte le migliori librerie d'Italia come Mondadori, Librerie Giunti, Rizzoli, Feltrinelli.Il romanzo thriller, già presentato nel 2016 in versione "giocosa" e stampato in Self, è stato selezionato dalla Eremon Edizioni che «non chiede – ha dichiarato Fernando Stufano - alcun pagamento per pubblicare nella grande distribuzione dato che conosce il valore e le potenzialità delle opere che propone».Essere fisicamente presenti sugli scaffali di grandi librerie è infatti tutta un'altra cosa. Nel contratto di esclusiva editoriale Stufano ha firmato anche le liberatorie per la diffusione radiofonica, teatrale e cinematografica dell'opera.Nel corso della serata l'autore, che è anche artista della Galleria e Casa d'Aste Werkkunst Gallery di Amburgo, presenterà una mostra di respiro internazionale in parallelo ad altre presenze di sue opere a Zurigo, Venezia, Amburgo, Miami, Barcellona. Giovinazzo, quindi, diventa una tappa internazionale tra grandi e prestigiose presenze europee di una firma d'autore nostrana.Per partecipare alla presentazione, per via delle norme anti-Covid, bisogna prenotarsi inviando una mail a info@vedettamediterraneo.it e ricordarsi di portare una mascherina.Roma: una misteriosa ragazza entra nei Musei Vaticani dirigendosi in tutta fretta nella sala che ospita la Scuola di Atene. Trascrive un codice che legge sulla lavagnetta di Pitagora. L'antico codice della Tetraktys. Qualche giorno prima accadono alcuni inspiegabili eventi: un furto di sacche di sangue del gruppo Rh negativo si verifica durante la notte nella Capitale e un rogo viene appiccato sul Colle Testaccio, conosciuto come il Golgotha Romano. Una ricercatrice di antichi linguaggi scopre qualcosa di sconcertante fra alcuni resti in Afghanistan e, rientrata in Facoltà, riceve un misterioso rebus trascritto sul dipinto dei Pastori dell'Arcadia, ritrovandosi ben presto braccata e costretta a sfuggire ai suoi aguzzini. Sullo sfondo di questi avvenimenti si apre uno scenario dove oscure forze si muovono nell'ombra, riprendendo un gigantesco progetto nazista rimasto incompiuto. La protagonista, Ester, avrà solo 72 ore di tempo per salvare la vita di una donna Rh- contaminata da un sangue avversario. Essa rappresenta l'unica risorsa in grado di annullare la minaccia alla popolazione. Nel contrastare l'attacco genetico e nel cercare l'antidoto alla contaminazione, troverà anche le millenarie risposte alle annose domande che da sempre l'umanità si pone: da dove veniamo, chi ci ha creati e perché siamo qui. I miti delle unioni degli dèi con le figlie dell'uomo le inviano messaggi da ogni anfratto della Città Eterna. L'amore cammina sulla Terra con gli occhi delle stelle, sembra sussurrarle una voce nella notte.