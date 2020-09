Felice Spaccavento sceglie Molfetta per finire la campagna elettorale

Dichiarazione di Felice Spaccavento, candidato al Consiglio regionale della lista "Puglia Solidale e Verde", nella provincia di Bari: "Siamo all'ultimo miglio di questa intensa e appassionante campagna elettorale. Una campagna elettorale che, con me, ha visto protagoniste le comunità che, da ogni parte della provincia di Bari, con un entusiasmo commovente e sorprendente, ogni giorno più grande, mi hanno sostenuto e aiutato in queste settimane per far conoscere, a quanta più gente possibile, la mia idea di Puglia, una regione che sappia soprattutto mettere al centro gli ultimi, i più deboli, i più indifesi. È stata una campagna elettorale che abbiamo condotto a mani nude, senza il supporto di apparati o grandi mezzi economici e organizzativi, contando solo sulla forza significativa delle nostre idee, dei nostri valori e dei nostri sogni. Abbiamo incontrato tantissime persone, in questi giorni, su e giù per il territorio, nelle piazze, nelle strade, in manifestazioni pubbliche e in innumerevoli occasioni private, e ad ogni incontro, a ogni sguardo, a ogni sorriso, a ogni pacca sulla spalla sentivo crescere la fiducia verso la nostra proposta politica e, al tempo stesso, sentivo dentro di me la grande responsabilità di dovermi prendere cura delle aspettative e dei progetti che mi sono stati affidati da un numero di cittadini sempre più vasto che dalla politica chiedono soprattutto serietà, rigore e competenza.Per queste ragioni la nostra iniziativa di chiusura della campagna elettorale, venerdì prossimo, 18 settembre alle ore 19.30 a Molfetta (Corso Umberto), vedrà riconosciuto il protagonismo vero dei territori e delle comunità politiche che mi sono state accanto in queste settimane. Sarà un punto di partenza, non certo di arrivo. Con loro racconteremo la Puglia che costruiremo a partire da lunedì 21 settembre. La Puglia che germoglia".