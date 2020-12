Ex carcere ed ex mattatoio: un avviso del Comune di Giovinazzo per manifestazioni d'interesse

Avviso esplorativo carcere-mattatoio Documento PDF

È stato pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune di Giovinazzo, l'avviso pubblico con cui l'Ente di piazza Vittorio Emanuele II intende acquisire, tramite procedura di pubblica evidenza, manifestazioni d'interesse per l'utilizzoL'intento amministrativo primario è quello di intercettare la disponibilità di soggetti a partecipare ad una successiva gara per la Concessione degli immobili in oggetto. Si tratta dunque di un avviso esplorativo, rivolto ad enti, privati, associazioni che intendano valorizzare due immobili che non possono in alcun modo continuare a rimanere nello stato in cui versano.Differente tuttavia la loro posizione da un punto di vista normativo, poiché l'ex carcere mandamentale non presenterebbe i requisiti di interesse storico-culturale, mentre per il mattatoio, edificato nel 1905, essi sussistono.L'intento, ulteriormente specificato nell'avviso pubblicato dal Settore Patrimonio del Comune di Giovinazzo, è non solo quello di valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà del Comune, ma anche «di acquisire proposte progettuali, tecniche e gestionali finalizzate all'utilizzazione del medesimo a fini economici attraverso la realizzazione di attività in grado di accrescere il valore intrinseco di un immobile sito in un luogo di pregio, creando in tal modo un punto qualificato sotto il profilo turistico-ricettivo».Il bando vero e proprio, quindi, sarà successivamente modellato in base anche alle manifestazioni d'interesse che giungeranno all'Ente. Va specificato che la durata della concessione eventuale per la valorizzazione degli immobili e di 50 anni.Possono rispondere all'avviso sia le persone fisiche, sia quelle giuridiche e tra queste sono ammesse le imprese singole, i consorzi, i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, siano essi costituiti o costituendi ed in questo secondo caso la manifestazione d'interesse dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che vi partecipano. Trattandosi di avviso esplorativo, l'Amministrazione comunale di Giovinazzo specifica che «si riserva sin d'ora, a suo insindacabile giudizio, di non procedere nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea senza che ciò comporti diritto alcuno da parte degli interessati».I soggetti interessati a partecipare devono far pervenire la propria manifestazione d'interesse in plico sigillato, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:30 del giorno 1° febbraio 2021, a pena di esclusione, all'indirizzo: CA far fede sarà il timbro apposto dallo stesso Ufficio Protocollo al momento del ricevimento del plico stesso sul quale, a secondo dell'interesse, dovrà essere specificato:In allegato all'articolo l'avviso completo.