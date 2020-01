Eugema Onlus ricorda l'Olocausto dei Rom

L'olocausto è generalmente considerato un'esperienza esclusiva della comunità ebraica. Una convinzione rimasta per lungo tempo radicata nella mente di molti a causa delle scarse informazioni legate all'analogo destino dei rom.Accusati come gli ebrei di invadere lo spazio vitale tedesco, furono etichettati come il. Una credenza rafforzata da stereotipi centenari e da distorte considerazioni legate alle loro origini geografiche.Ilè l'Olocausto dei deiche costò la vita a circa cinquecentomila zingari sterminati dal fanatismo e dalla folle sete di conoscenza di numerosi pseudo-scienziati del terzo reich.Per non dimenticare, nell'ambito dei percorsi pedagogici interculturali nella scuola, quest'oggi, lunedì 27 gennaio 2020, a partire dalle ore 16.30 presso il campo Rom di Bari-Japigia, una mostra informativa dal titoloallestita in una roulotte, narrerà quei fatti tragici attraverso fonti iconografiche, immagini, articoli, visione di documentari, il tutto con il coinvolgimento della comunità rom e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, guidati dalla docente giovinazzesepresidente di Eugema Onlus.(Associazione di volontariato per l'intercultura)L'iniziativa è pubblicata sul sito nazionale dell'Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni).