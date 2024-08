Estate Giovinazzo 2024, il programma di eventi ad agosto

PROGRAMMA AGOSTO

Come spesso accade nel cartellone comunale, ce n'è davvero per tutti i gusti e ad agosto gli eventi di "Estate Giovinazzo 2024" si intrecceranno con quelli della Festa Patronale che saranno comunicati a breve.Di seguito, quindi, per non farvi perdere nulla, vi comunichiamo tutte le manifestazioni culturali, sportive, musicali che caratterizzeranno il mese più effervescente dell'anno in salsa giovinazzese.

Tutte le domeniche - mattina e pomeriggio

Palazzo del Capitano e piazza cittadine

"Gioca Sano" e Giochinatium

a cura de La Plancia Piena



2 e 3 agosto - ore 20 e 20.30

piazza Vittorio Emanuele II

Ballando con le Stelle...live in Giovinazzo

a cura di ASD Cuban Club Bari



Dal 2 al 4 agosto - dalle 19.00

Passeggiata Messere

In Wine Festival

a cura di Ass. 2MC Spettacolo & Wine Food



3 agosto - dalle 17.30

XXVI Cicloturistica "Pedalando per i casali"

Raduno in piazza Stallone

a cura di Touring Juvenatium



3, 4, 10, 11, 16, 19, 24, 25, 31 agosto - dalle 19.00 alle 22.00

Centro storico

"Tesori d'Arte Sacra"

Visite guidata nelle chiesette del borgo antico

a cura della Fondazione Museo Diocesano



4 agosto - dalle 9.00 alle 20.30

Cala Porto

"Regata dei Gonfaloni"

a cura di ass. Vogatori "Massimo Cervone"



4 agosto - dalle 19.00

piazza Vittorio Emanuele II

Festival degli artisti di strada

a cura del Comitato Feste Patronali



dal 5 al 12 agosto - dalle 20.00 alle 23.00

Cortile episcopio Concattedrale di Santa Maria Assunta

Mostra d'arte "Sacro e profano si intrecciano"

a cura di Alessandro Cavaliere e Giuseppe Potenzieri Pace



Dal 7 al 10 agosto - dalle 19.00 alle 22.00

Oratorio San Giovanni Paolo II - corso Principe Amedeo

Artigianato in mostra

a cura della Touring Juvenatium



8 agosto - dalle 19.00

Centro storico

Love Now by Circo Luna

Spettacolo circense

a cura di Pheel Balliana



10 agosto - ore 5,30

Piazzale Leichardt

Concerto all'Alba

a cura di Chiamata di Scena APS



10-11 agosto - dalle 20.30

piazza Vittorio Emanuele II

Festival in...Porto - XIX edizione

Associazione Amici della Musica



dall'11 al 17 agosto - dalle 19.00 alle 21.00

Sala San Felice

Mostra fotografica su fiori e cambiamenti climatici

a cura di ass. Amici dell'Ambiente, della Flora e della Fauna Giovinazzo



12 e 13 agosto - dalle 19.30

Piazzale Salvo d'Acquisto

Sagra del Panino della Nonna - XXVII edizione

a cura de I Nipoti della Nonna



13 agosto - ore 19.30

Chiesa San Domenico

Gamberemo 2024 - benedizione gonfaloni

a cura della Touring Juvenatium



14 agosto - dalle 20.00

piazza Vittorio Emanuele II

Gamberemo - XXXI edizione del Palio dei Rioni

a cura della Touring Juvenatium



dal 14 al 21 agosto

Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano

a cura del Comitato Feste Patronali



14, 17, 24 e 31 agosto - dalle 17.30 alle 19.30

Partenza da Cala Porto

Visite guidate "Giovinazzo dal gozzo"

a cura di Amici del Gozzo



20 agosto - ore 21.00

piazza Vittorio Emanuele II

Omaggio ad Ennio Morricone dell'Orchestra Sinfonica "Biagio Abbate"

a cura del Comitato Feste Patronali



21 agosto - ore 21.00

piazza Vittorio Emanuele II

Paolo Belli Big Band in concerto - Summer Tour 2024

a cura del Comitato Feste Patronali



22 agosto - ore 21.00

piazzale Aeronautica Militare

Cinema Sotto le Stelle - proiezione "Pattini e Acciaio"

di Rossella De Venuto

Incontro con regista e produttori



25 agosto - ore 20.30

Fontana dei Tritoni - piazza Vittorio Emanuele II

Miss Italia Puglia 2024

Finale regionale

a cura di Carmen Martorana Eventi



31 agosto - dalle 19.00

Centro storico

Ludus in Burgus - Urban Game

a cura di La plancia piena APS