Estate Giovinazzese, il programma completo di giugno

IL PROGRAMMA DAL 18 AL 30 GIUGNO

C'è come sempre di tutto, per andare incontro ai desiderata di un pubblico sempre più vasto composto da adulti, ragazzi e bambini. È un'estate ricca di eventi quella appena iniziata a Giovinazzo. Il cartellone promosso dall'Amministrazione comunale e dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo (si allega il programma completo delle iniziative), spazia dalla musica al cinema passando per i libri, la poesia, l'intrattenimento e la promozione delle bellezze storico-artistiche della città. Una non stop fino a settembre che intercetta anche il gusto di visitatori e turisti.«Il cartellone estivo combina le numerose istanze ricevute, a seguito dell'Avviso pubblico, dalle associazioni attive sul territorio, in collaborazione con la Consulta della Cultura, e una programmazione di questa amministrazione - spiegano il sindacoe l'assessore alla Cultura e al Turismo,- Una formula vincente che ha portato ad un palinsesto diversificato e adatto a tutte le fasce di pubblico. Abbiamo confermato e quindi lavorato per avere nuovamente due grandi eventi musicali, 'Road to Battiti' e 'Porto Rubino', che portano artisti di fama nazionale della musica italiana nella nostra città e permettono di farne apprezzare e conoscerne la bellezza anche sulla TV nazionale. Ed una nuova e prestigiosa iniziativa approda, sempre nella nostra Cala Porto, dal 21 al 23 giugno. Si tratta di 'Conversazioni dal mare', una tre giorni in cui a Giovinazzo si terranno presentazioni di libri e talk alla presenza di autori e giornalisti di fama nazionale, oltre a momenti dedicati ai più piccoli e ad un focus sulle start-up. Tutto questo contribuirà a rendere Giovinazzo sempre più attrattiva, una località turistica di rilievo della Puglia - concludono - che vedrà a breve l'implementazione di ulteriori servizi per i nostri cittadini e per tutti i visitatori».PIAZZA AERONAUTICA MILITAREore 19,30 DEL RACCONTO, IL FILM 2024XV ed. Festival Cinema&Letteraturaa cura di Coop. Soc. I Bambini di TruffautCALA PORTOdalle 20 alle 23 - CONVERSAZIONI DAL MARE - Incontri culturali a cielo apertoa cura di Aps ArtemiaCENTRO STORICO (Chiesa Concattedrale)dalle 20 alle 22 TESORI D'ARTE SACRA - Apertura straordinaria e visite guidatea cura della Fondazione Museo DiocesanoPALAPANSINIdalle 20,30 alle 22,30 GALÀ DELLA GINNASTICA - Saggio di fine annoa cura dell'Asd Ginnastica IrisCITTADELLA DELLA CULTURA - Piazza Sant'AgostinoCorso base tecnica presepiale - MAR/GIO ore 17/19 e lavorazione dell'argilla -a cura dell'Associazione Amici del PresepioCITTADELLA DELLA CULTURAore 9/19 LA NATURA IN UN ABBRACCIOa cura dell'Associazione Amici del PresepioVEDETTA SUL MEDITERRANEOPresentazione anteprima di Antonio Di LorenzoPIAZZALE AERONAUTICA MILITAREConcerto FESTIVALMAR 2024a cura dell'Associazione CulturalyPIAZZALE LEICHARDTore 19,30 FRATRES TRA ARTE E SPETTACOLOa cura del Gruppo Fratres L. Depalma OdvVEDETTA SUL MEDITERRANEO, SALA SAN FELICE, PALAZZO MESSERE, CHIESA DEL CARMINE, CHIESA SAN FRANCESCO, PIAZZA BENEDETTINEDalle 18.30 - NOTTE BIANCA DELLA POESIA - XIV edizionea cura dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo