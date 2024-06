Estate Giovinazzese, gli appuntamenti del weekend a Giovinazzo

Partita col botto con la tappa di Road to Battiti, l'Estate Giovinazzese si arricchirà in questo fine settimana del 15 e 16 giugno di tre appuntamenti da non perdere.Quest'oggi, 15 giugno, tra le 17.30 e le 19.30 (ultimo imbarco alle 19.00) ci saranno i tour gratuiti in barca per vedere Giovinazzo dal mare organizzati dagli Amici del Gozzo. Si consiglia di prenotare: per info e contatti si può contattare Pasquale Mastroviti al numero 3880432473.Sempre questo pomeriggio inizierà la due giorni di "Arte inChiostro", il Festival dell'arte creativa nella Cittadella della Cultura, prima edizione di una rassegna ideata ed organizzata dalla Pro Loco Aps di Giovinazzo. Dalle 15.00 alle 23.00 aperta la mostra mercato estemporanea con laboratori creativi per tutte le età.Domenica 16 giugno ci sarà invece spazio allo sport per tutti, con il primo Torneo di Tennistavolo "Città di Giovinazzo", che si svolgerà nella palestra della scuola "Papa Giovanni XXIII", trofeo organizzato dalla Polisportiva Juvenatium. Si inizia alle 8.00 per una serie avvincente di partite.Poi, da pomeriggio sino a sera, seconda giornata di "Arte inChiostro" alla Cittadella della Cultura.