Estate 2020, ecco le linee guida per andare al mare

DISTANZA DEGLI OMBRELLONI

ENTRATA ED USCITA

IGIENIZZAZIONE MANI E MASCHERINE

CABINE

BAGNI E DOCCE

SPIAGGE LIBERE

IL PARERE DEL PRESIDENTE DEL SINDACATO ITALIANO BALNEARI

Nuove norme che debbono necessariamente scontare la presenza di un virus che non va in vacanza. Ci proveranno in qualche modo gli italiani a rilassarsi, magari in riva al mare, ma non sarà facile per gli imprenditori che hanno investito negli stabilimenti balneari adattarsi alle nuove regole. Regole, è bene specificarlo, che restano al momento semplicementemesse nere su biancoin attesa di una loro approvazione. Abbiamo provato a fare chiarezza sul contenuto, sintetizzandolo e cercando di dare una visione d'insieme.Come riportato da autorevoli testate nazionali, si dovranno distanziare le file degli ombrelloni di 5 metri e quelli della medesima fila di 4,5 metri l'uno dall'altro. La Puglia e Giovinazzo non potrebbero fare eccezione.Il consiglio indicato nella bozza è quello di numerare le postazioni e di registrare gli utenti per ognuna di esse, che se la vedranno assegnata ogni giorno se avranno un abbonamento o saranno clienti di alberghi convenzionati. Necessaria, neanche a dirlo, l'igienizzazione delle superfici prima di affidare la stessa attrezzatura a un altro utente.Le indicazioni che arrivano da Inail e Iss sono chiare: bisognerebbe predisporre, dove è possibile (con gli spazi dei lidi giovinazzesi sostanzialmente impensabile tranne in rarissimi casi) percorsi di entrata e di uscita differenziati, con cartellonistica chiara atta ad impedire avvicinamento tra soggetti o nuclei familiari differenti.Un altro passaggio essenziale nelle linee guida è quello legato ai distributori di gel igienizzante che dovranno essere presenti all'entrata ed in uscita. Quanto alle mascherine, le si dovrà indossare fino a raggiungere la postazione assegnata e quando si deciderà di andar via, non quando si resta nella propria zona, magari a prendere il sole.È indicato come un altro punto importante quello legato all'utilizzo delle cabine. Nei lidi è opportuno che esse siano assegnate ad un unico nucleo familiare ed in ogni caso il personale dovrà accuratamente igienizzarle nel passaggio ad altri utenti.Dando per scontato che bagni e docce rappresentino luoghi in cui il contagio può avvenire con più facilità, le linee guida prevedono in caso di loro approvazione che si rispetti il distanziamento sociale di almeno 2 metri, salvo che non siano predisposte barriere. Quanto ai bagni, dovranno essere puliti ed igienizzati più volte al giorno ed a fine giornata. Al loro interno vi devono per forza essere sapone e prodotti detergenti usa e getta.Le linee guida toccano anche l'accesso alle spiagge libere, dove potrebbe essere contingentato l'ingresso dalle autorità comunali con turnazioni orarie. Possibile anche che alcuni comuni ricorrano a tariffazione agevolata per permettere di parcheggiare non troppo distante. In ogni caso, anche sui tratti liberi di litorale, dovranno essere mantenute le distanze tra nuclei differenti, bisognerà indossare la mascherina in entrata ed in uscita, dovranno essere predisposti cartelli che chiariscano il comportamento da tenere e gli enti comunali dovranno altresì prevedere che all'ingresso si trovino dispenser con gel igienizzante.Facile in teoria, molto difficile da mettersi in pratica su un tratto di costa come quello giovinazzese.Nell'audizione tenutasi in Commissione Industria, commercio e turismo al Senato è intervenuto il presidente del Sindacato Italiano Balneari (Sib),, che ha lanciato l'allarme: