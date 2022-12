Esiste un sogno per ogni stella: gli auguri speciali di “Decò”

Esiste un sogno per ogni stella: ognuno di noi ne ha uno, più intenso è il desiderio, più luminosa è la luce della propria stella.Attraverso la nuova campagna di comunicazione per le festività, iaugurano a tutti di trovare e inseguire il proprio sogno sperando che questo nuovo anno inizi "sotto una buona stella".L'idea nasce dalla volontà di dare continuità al progetto di comunicazione sviluppato per il calendario Decò del nuovo anno che, come sempre, verrà omaggiato ai clienti nei punti di vendita.Il calendario ripercorrerà, infatti, i 12 segni zodiacali attraverso le DecòStellazioni che in chiave ironica faranno leva sulle caratteristiche distintive dei segni per raccontare le diverse abitudini di spesa.Amore, lavoro, fortuna, relazioni, tutto sembra essere scritto nelle stelle, anche i nostri sogni!I supermercati Decò rappresentano una perfetta sintesi di qualità e convenienza, coniugando le esigenze dei clienti ad assortimenti qualificati, prezzi competitivi e servizi personalizzati, così da offrire la migliore esperienza di spesa possibile. Grazie alla competenza territoriale e alla conoscenza del gusto dei consumatori, Decò vanta oggia copertura del Centro e Sud Italia, con i suoi differenti format: Market, Supermercati, Maxistore, SuperStore e lo specializzato Superfreddo.Per augurare un luminoso 2023, ecco gli auguri video di Decò, la tua stella quotidiana.