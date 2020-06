Esami di Stato e nuovo anno scolastico, 28 milioni per la ripartenza in Puglia

«Il governo è al lavoro per garantire l'avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico e degli esami di maturità e arrivano già le prime risorse previste dal dl rilancio. Ognuna delle 224 scuole pugliesi impegnate negli esami di maturità riceveràper la pulizia e la sanificazione degli ambienti scolastici e per i dispositivi di protezione individuale da dare a studenti e personale scolastico». Lo dichiarano, deputati pugliesi del Movimento 5 Stelle.«In vista del ritorno sui banchi a settembre, invece,per l'adattamento degli spazi interni, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica e per strumenti didattici innovativi. Parliamo di un impegno complessivo da 28 milioni di euro per la nostra Puglia che la Ministra Azzolina ha prontamente sbloccato. Presto arriveranno anche altri fondi per l'edilizia leggera», proseguono i due pentastellati.«Alla Camera stiamo lavorando per migliorare con emendamenti il decreto rilancio. Il reddito di emergenza ci darà l'opportunità di far emergere situazioni di fragilità nella nostra regione. A tutti i bambini delle famiglie che riceveranno il reddito di emergenza vogliamo assicurareun intervento contro la dispersione scolastica per non lasciare nessuno indietro», concludono Brescia e Lattanzio.