Emergenza sanitaria e crisi attività commerciali: Michele Emiliano in diretta su Viva Network

Il Presidente della Regione Puglia,, sarà ospite dialle ore 18.00 nell'approfondimento in diretta trasmesso e organizzato da Viva Network per discutere dell'attuale panorama economico e degli scenari futuri per risorgere dopo il virus.Su tutti i portali e sulle pagine Facebook del nostro network sarà possibile seguire l'intervento del Governatore regionale, il quale interverrà nello specialeModera il Direttore responsabile, una diretta ricca di ospiti del mondo della politica, delle associazioni di settore e dell'imprenditoria.Interverranno anche Sandro Ambrosi (Presidente Camera di Commercio Bari-Bat), Loredana Capone (Assessore al Turismo e Cultura Regione Puglia), Michele Boccardi (Presidente Assoeventi Confindustria), Francesco De Gennaro (Via della Spiga Milano - Moda Sposi Atelier Bari e Molfetta), Saba Di Marsico (Macramè Eventi), Luigi De Nicolo (My Touch wedding & luxury event), Ruggiero Di Benetto (Pres. naz. FIOF - V.P. CNABAT - Coordinatore PES BAT), Gianluca Confalone (Villa Carafa Andria), Titti Pastore (Tenuta Donna Lavinia-Lavinia Bianchi Eventi-Mood-Trani), Stefania Brattoli (La Perla del Doge Molfetta - Villa Ciardi Bisceglie), Salvo Binetti (Art and Scienze by Tony Pellegrino Bari e Molfetta), Pino Camporeale (musicista), Maila Lattanzio (La SoloViaggiare by ITDM Barletta) e Don Vincenzo Di Palo (parroco Cuore Immacolato Maria Molfetta).State con noi.