Elezioni regionali, Raffaele Fitto è il candidato presidente del centrodestra

Saràil candidato del centrodestra al ruolo di governatore alle prossime elezioni regionali in Puglia. Dopo le diverse voci al riguardo, e l'endorsement fatto a suo favore dalla leader del partitoin piazza a Bari pochi giorni fa, ora arriva l'ufficialità.«Nel rispetto degli accordi assunti con gli alleati di centrodestra che, oltre all'Emilia-Romagna e alla Calabria, riguardano anche tutte le altre Regioni nelle quali si voterà nel 2020 - si legge nella nota - Fratelli d'Italia conferma il proprio sostegno, con convinzione e impegno, alla candidatura della senatrice della Lega Lucia Borgonzoni a presidente della Regione Emilia-Romagna e alla candidatura della deputata di Forza Italia Jole Santelli alla presidenza della Regione Calabria. Allo stesso tempo, sempre in base agli accordi assunti - che assegnano a Fratelli d'Italia l'indicazione dei candidati presidente nelle Regioni Puglia e Marche - annunciamoe del deputato Francesco Acquaroli per le Marche».«Come sempre - sottolineano - Fratelli d'Italia sarà coerente e leale rispetto agli impegni presi con gli alleati del centrodestra, e siamo certi che anche loro sapranno fare altrettanto. Lavoreremo insieme, con convinzione ed entusiasmo, per vincere in tutte le Regioni e garantire ai cittadini dei governi alternativi alla sinistra».Nonostante sembrava esserci stata una frenata sul suo nome dopo il comizio di Matteo Salvini da parte della Lega, questa notizia ricambia le carte in tavola. Michele Emiliano (sempre che sia lui a vincere le primarie del centrosinistra) se la vedrà con il parlamentare leccese, già Governatore dal 2000 al 2005.