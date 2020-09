Elezioni regionali, PVA rompe gli indugi ed invita a votare Nico Bavaro

Era nell'aria da tempo, per questione di amicizia, di percorso fatto insieme in questi anni su Giovinazzo, per affinità politica. Ora è ufficiale: PrimaVera Alternativa appoggerànella corsa ad uno scranno di Consigliere regionale alle prossime consultazioni del 20 e 21 settembre.Di seguito il comunicato apparso nelle scorse ore sui social network.«Il 20 e 21 settembre, alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, noi disosterremo convintamente Nico Bavaro, candidato con la lista Puglia Solidale e Verde. Lo stesso chiediamo di fare a tutti i nostri simpatizzanti: di votarlo e far votare così. Per molti il nostro sostegno potrebbe apparire "dovuto", quasi un'opzione "amicale". No! È molto di più!che con lui abbiamo sempre condiviso, le istanze delle tante battaglie condotte insieme, l'idea di società che abbiamo sognato insieme, i programmi ideati insieme. Faremo rumore con e per Nico perché per la prima volta c'è lae possa finalmente valorizzare il nostro territorio e le sue potenzialità, sinora sempre sottovalutate o sacrificate ad altri interessi. Faremo rumore con e per Nico per proseguire lo straordinario percorso politico avviato con lui sin dal 2016, che, ne siamo certi, ci porterà ad amministrare la nostra amata Giovinazzo. Faremo così tanto rumore che anche in Regione non potranno più fare a meno di ascoltarci! Primavera Alternativa vota e chiede a tutti i Giovinazzesi di votarecandidato con