Due spettacoli musicali completeranno i festeggiamenti per Maria SS di Corsignano

Tra fede e tradizione le celebrazioni religiose e gli spettacoli pirotecnici per la ricorrenza della Santa Patrona di Giovinazzo. Nei giorni 20 e 21 agosto ben due spettacoli musicali completeranno i seguitissimi festeggiamenti per Maria SS di Corsignano, richiamando pubblico e appassionati nella centrale piazza Vittorio Emanuele II.L' omaggio al grande maestro Ennio Morricone, martedì 20 agosto alle ore 21, eseguito dall'Orchestra Sinfonica "Biagio Abbate". Un viaggio imperdibile e travolgente dentro l'arte di uno dei musicisti più amati del nostro tempo. Verranno eseguiti i suoi leggendari capolavori, immergendoci nelle melodie scelte tra le oltre cinquecento celebri colonne sonore nate dalle innumerevoli collaborazioni con registi di tutte le nazionalità, da Sergio Leone a Quentin Tarantino.Tra premi che sono stati assegnati al geniale maestro, compositore e arrangiatore che non ha bisogno di troppe presentazioni, vanno citati il Leone d'oro alla carriera in occasione della 52° Mostra del cinema di Venezia (1997), l'Oscar alla carriera (2007), l'Oscar alla miglior colonna sonora (2016), tre Golden Globes e nove David di Donatello.L'Orchestra della Provincia BAT ha riunito eccellenze, validi professionisti e giovani emergenti in kermesse musicali che hanno visto l'Orchestra impegnata ad accompagnare professionisti come il soprano Katia Ricciarelli e poi Mariella Nava, Anna Tifu, Fabrizio Frizzi, Rocco Papaleo.Biglietti, con posto assegnato, in vendita on line su vivaticket.com https://bit.ly/20agostoORCHESTRA e in piazza Vittorio Emanuele II n.63 (Sede del Comitato Feste Patronali - Municipio).Mercoledì 21 agosto invece il "Summer Tour 2024" di Paolo Belli farà tappa a Giovinazzo trasformando la grande piazza in un vivace palcoscenico di musica. Un mix irresistibile di canzoni e parole che sta appassionando e rendendo protagonista il pubblico di tante piazze in Italia registrando il tutto esaurito. L'artista emiliano Paolo Belli porterà sul palco uno show con i suoi grandi classici come Ladri di Biciclette, Sotto questo sole, Dr Jazz & Mr Funk, Hey Signorina Mambo, Ho voglia di Ballare, e tanti altri successi arrangiati in una nuova veste, ma comunque caratterizzati dal suo sound inconfondibile, frutto di un percorso fatto negli ultimi 25 anni sempre con a fianco la sua Big Band, un gruppo affiatato che collabora con Paolo non solo sui palchi durante la stagione estiva, ma anche negli impegni in tv e a teatro.La Paolo Belli Big Band è composta da: Mauro Parma alla batteria, Enzo Proietti al pianoforte e tastiere, Gaetano Puzzutiello al contrabbasso e al basso elettrico, Peppe Stefanelli alle percussioni, Paolo Varoli alla chitarra, Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini al trombone, Davide Ghidoni e Nicola Bertoncin alla tromba, Marco Postacchini e Gabriele Costantini al sax, Juan Carlos Albelo Zamora al violino e all'armonica.Biglietti, con posto assegnato, on line su vivaticket.com https://bit.ly/21agostoPaoloBelli BIGLIETTI LAST MINUTE: gli ultimi 50 biglietti per il settore da 18 euro sono in vendita nella sede del Comitato Feste Patronali a € 15 (piazza Vittorio Emanuele II n.63)