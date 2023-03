Due giorni dedicati alla donna, le iniziative a Giovinazzo

Questo il nome del progetto nato da un'idea deldi ambito territoriale per sensibilizzare i cittadini sulla fragilità dei diritti delle donne e sulla necessità di guardare all'8 marzo come una giornata per ribadire che i diritti conquistati duramente vanno difesi, promossi e concretamente attuati.Si muove su questo solco la due giorni dedicata allapatrocinata dal Comune di Giovinazzo. Si inizia oggi pomeriggio alle 17.00, al Parco Scianatico, con la piantumazione di alcune piante da fiori organizzata dal CAV ' Pandora'. A seguire, alle 17.45, al via il laboratorio Kusudama, a cura della dott.ssa Valeria Fontana.La realizzazione del fiore kusudama riporta simbolicamente all'idea di leggerezza e completezza nello stesso tempo: tanti fiori uniti tra loro riempiono lo spazio in modo compatto, andando a creare naturalmente una forma sferica robusta, esattamente come tutte le donne, fragili ma allo stesso tempo forti e coraggiose, che hanno necessità di non rimanere sole, ma di unirsi e compattarsi con altre donne per rafforzarsi. La scelta del fiore è indicativa della fragilità dei diritti delle donne ma al tempo stesso rimanda ad un'idea di bellezza e armonia come bella e armonica è una società – città – fondata sui principi di uguaglianza e pari opportunità.Alle iniziative pomeridiane parteciperanno l'assessore alle Pari Opportunità, Vincenza Serrone, e la presidente dal CAV ' Pandora', Valeria Scardigno.«Come Amministrazione siamo sempre presenti e vicini ai temi che riguardano le donne e il loro mondo per evitare che questa giornata sia solo strumentalizzata e perda il suo significato più profondo e autentico - dichiara l'assessore alle Parti Opportunità,- Siamo anche consapevoli, però, che un giorno solo non sia sufficiente né per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza di genere né per contrastare il crudele fenomeno dei femminicidi del quale sono piene quotidianamente le cronache nazionali locali e nazionali. Proprio per questo motivo vogliamo mantenere i riflettori accesi durante tutto il mese di marzo proponendo altri due incontri, di stampo medico-scientifico, organizzati in collaborazione con la FIDAPA di Giovinazzo».«Anche le associazioni e la parte culturale della città rende omaggio alla Giornata dedicata alle donne - commenta l'assessore alla Cultura, Cristina Piscitelli - L'auspicio è che anche in prospettiva della nomina del nuovo direttivo della Consulta della Cultura si possa dedicare la dovuta attenzione alla sfera femminile e ad iniziative che possano rilanciarle il valore».Intanto domani, 8 marzo, alle ore 19.00, nella Sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II, si inaugura la mostra fotografica 'Volti svelati' di Luciana Trappolino organizzata dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo con il patrocinio del Comune di Giovinazzo e della Città Metropolitana di Bari.