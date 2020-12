Sono stati revocati gli arresti domiciliari al giovinazzese, arrestato dallail 30 giugno scorso , assieme ad altre 36 persone, con l'accusa di traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti tra l'Albania e l'Italia. Lo ha deciso, prima di Natale, ilIl collegio, presieduto dal giudice dell'udienza preliminare, ha disposto la revoca della misura vigente, su richiesta del legale difensore, e l'immediata remissione in libertà senza alcun obbligo a carico del, accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito dell'operazione, svolta dallache ha portato all'arresto di, 27 in Italia e 10 in Albania.Gli arrestati, secondo le indagini, sono ritenuti gli organizzatori di un traffico internazionale di cocaina, marijuana ed hashish tra le due sponde del mar Adriatico, storica rotta per la penetrazione in Europa della droga. Durante l'inchiesta sono state sequestrare circatra marijuana, cocaina ed hashish, per un valore die corrispondenti a circa. Eseguiti anche vari decreti di sequestro per complessiviAgli atti dell'inchiesta ci sono varie intercettazioni e le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia. In Italia sono state arrestate 27 persone, 15 in carcere e, tra cui, che era ai domiciliari dal 30 giugno scorso, e per cui, dopo, è stata disposta la revoca della detenzione.