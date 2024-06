Ecstasy, ketamina e anfetamina: maxi sequestro di droga a Giovinazzo

Scacco matto allo spaccio a Giovinazzo: scoperta e sequestrata un'importante quantità di sostanze stupefacenti (circafra) che, ogni probabilità, sarebbe finita ai frequentatori della movida. Per gli inquirenti si tratta «di particolari droghe, utilizzate soprattutto dai giovani».La scoperta, che ha portato all'arresto di unle sue iniziali -, con precedenti specifici di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, è avvenuta mercoledì mattina, nel borgo antico. In casa dell'uomo, già arrestato nel 2011 perché aveva nascosto 4 dosi di ecstasy in una coperta in lana, riposta nella sua camera da letto, i poliziotti delladellanon ci sono certo arrivati per caso.Durante un'attività info-investigativa, infatti, gli uomini del primo dirigentehanno avuto notizia di uno strano andirivieni da un vicolo del borgo antico, in via Arco Celeste. In quella zona un'abitazione, nella disponibilità dell'uomo, nella quale era «frequente» un. Dopo il servizio d'osservazione, è poi scattata la perquisizione.Una serie di accertamenti che hanno portato gli inquirenti a scoprire il maxi quantitativo di stupefacenti. Gli agenti della sezione, infatti, in abiti civili, dopo aver individuato «l'abitazione di un uomo con precedenti di polizia legati all'illecita commercializzazione di droghe», hanno proceduto alla perquisizione dei locali e delle varie pertinenze, consentendo così di rinvenire un'ingente quantitativo di sostanze stupefacenti di tutti i tipi. Il tutto finto subito sotto sequestro penale.In particolare, sono stati scovati circadivisi in centinaia di pasticche di vario tipo, la droga sintetica più pericolosa in commercio e con una percentuale di principio attivo cinque volte più forte dell'Mdma,, suddivisa in pezzi di cristallo di varie dimensioni,, nonché vari grammi di hashish e marijuana. Assieme alla droga, nelle mani dellaè finito materiale da taglio e confezionamento.Per gli inquirenti «si tratta di particolari tipi di droghe, utilizzate soprattutto dalle fasce di consumatori più giovani, commercializzate pure in raduni e in feste non autorizzate». Al termine dell'attività, il 34enne giovinazzese, condotto in, è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato trasferito nel