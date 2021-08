2 foto Donna insospettabile tradita dai nervi tesi: nascondeva droga

36 anni, residente in città, incensurata, mai un problema con la giustizia. Eppure addosso idellahanno scoperto e sequestratoper un peso complessivo di. L'altra sera i militari erano impegnati in una serie di normalissimi controlli per le vie della città.Erano le ore 20.00, quando una gazzella dell', vigilando sulla quiete cittadina del centro abitato situato nell'hinterland barese, ha incrociato lo sguardo di una donna in via Papa Giovanni XXIII. Tutto sembrava procedere normalmente, quando il personale del maresciallo caposi è accorto del plateale nervosismo che traspariva dal suo volto: la donna, inoltre, invece di tranquillizzarsi considerata la presenza della pattuglia, ha cercato pure di allontanarsi repentinamente.È qui che è subito intervenuto l'intuito dei, i quali hanno raggiunto la donna dopo alcune traverse, per procedere al suo controllo, forti anche della presenza di un militare donna in servizio e quindi idonea a procedere nell'immediatezza dei fatti ad una perquisizione personale. La donna s'è lasciata perquisire. Ed ecco la sorpresa: i militari, infatti, le hanno trovato addossoper un peso complessivo di, prontamente sottoposti a sequestro penale.Dopo la perquisizione, la 36enne è stata condotta in caserma ove, dopo gli accertamenti di rito, è stata denunciata a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente alla, mentre proseguono le indagini finalizzate ad accertare la provenienza e la destinazione della sostanza trasportata.